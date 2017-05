Intermediário de Temer ofereceu a Joesley nomeações em órgãos

São Paulo – Um intermediário do presidente Michel Temer teria oferecido a Joesley Batista, dono da JBS, a oportunidade de indicar nomes para ocupar cargos em órgãos públicos que vinham contrariando interesses da empresa, afirma o jornal O Globo, que afirma ter tido acesso à delação premiada de Batista.

A conversa teria sido entre Joesley Batista e Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), deputado e homem de confiança de Michel Temer. O jornal relata que as tratativas foram realizadas na casa do deputado no Jardim Europa, bairro de luxo da cidade de São Paulo.

Batista teria dito que enfrentava uma série de problemas com órgãos como Cade, CVM, Receita Federal, Banco Central e Procuradoria da Fazenda Nacional. O empresário afirmou que “posições-chave” sob controle poderiam ajudar a destravar os negócios da J&F (holding que controla a JBS).

Como resposta, Rocha Loures teria oferecido a oportunidade de que Batista indicasse nomes que gostaria de ver ocupando essas posições. Como resposta, Joesley teria dito que precisava dos problemas resolvidos. “Não é que eu gostaria que fosse João ou Pedro”, teria dito Joesley.

Rocha Loures, ainda de acordo com o jornal, teria feito uma série de telefones na frente de Joesley para falar com interlocutores desses órgãos.