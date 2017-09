Intenso tiroteio na Rocinha fecha estrada Lagoa-Barra

Rio – A Rocinha passa por um intenso tiroteio na manhã desta sexta-feira, 22. Por volta das 10 horas, a prefeitura bloqueou a estrada Lagoa-Barra e fechou o túnel Rafael Mascarenhas, nos dois sentidos. A Polícia faz operação no local desde o inicio da manhã, com participação do Batalhão de Choque.

Colégios públicos e particulares que ficam na região fecharam. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que, devido a uma operação policial na Rocinha, o sentido São Conrado da Praça Sibélius, com desvio para a Avenida Padre Leonel Franca, está interditado.

O sentido Gávea dos túneis Zuzu Angel e Acústico, a partir do acesso pela Estrada Lagoa-Barra, também está bloqueado. Os motoristas estão sendo orientados a seguir pela Avenida Prefeito Mendes de Morais e Avenida Niemeyer.

“Devido à operação policial, a recomendação é evitar a região e optar por vias de ligação entre a Zona Sul e a Zona Oeste, como o Alto da Boa Vista, a Linha Amarela ou a Estrada Grajaú-Jacarepaguá”, afirmou o Centro de Operações, por nota.