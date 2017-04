Integrantes do MST ocupam sede do Incra em BH

A sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Belo Horizonte amanheceu hoje (18) ocupada por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).

A ação faz parte do Abril Vermelho, uma jornada de lutas pela reforma agrária que ocorre nesta semana em todo o país.

De acordo com as lideranças do movimento, cerca de 1,5 mil pessoas estão no edifício.

Segundo Mirinha Muniz, integrante da direção estadual do MST, o objetivo da ocupação é cobrar dos governos federal e estadual o andamento de pautas sobre a reforma agrária.

“Queremos alertar principalmente para o desmonte do Incra. O órgão é importante para atender nossas reivindicações, para desenvolver os assentamentos, através das desapropriações e da demarcação de novas terras”.

Mirinha Muniz avalia que, enquanto a reforma da Previdência avança, a reforma agrária foi paralisada.

“A intenção não é realizar reforma agrária no Brasil. Daí o enfraquecimento do Incra e a burocratização dos processos. Ao mesmo tempo, lutamos contra essa reforma da Previdência, que atinge com mais força as mulheres e, sobretudo, as mulheres do campo.”

Os sem-terra criaram uma comissão para estabelecer um diálogo com a direção do Incra.

No final do dia, será realizada uma assembleia que deverá decidir os próximos passos do movimento, inclusive se a ocupação prosseguirá ou se será encerrada.