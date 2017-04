Instituto oferece bolsas de estudo em escolas particulares

São Paulo – Alunos de baixa renda que estudam em escolas públicas podem concorrer a bolsas de estudos em colégios particulares de excelência em São Paulo e outras cinco cidades.

Estão abertas as inscrições do Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismart), que seleciona, até o dia 3 de julho, estudantes para 280 bolsas.

Para concorrer, o aluno deve estar matriculado no 7º ano ou no 9º ano do ensino fundamental. A renda da família deve ser de até dois salários mínimos por pessoa – ou seja, a divisão da renda de todas as pessoas da casa pelo número de moradores não pode ultrapassar R$ 1.874.

O instituto busca estudantes com alto rendimento, autonomia e motivação. A seleção é feita em cinco etapas: teste online, prova presencial, entrevista individual, visita domiciliar e dinâmica de grupo. Os estudantes do 7º ano do ensino fundamental aprovados participam, durante o 8º e o 9º ano, de um cursinho preparatório para o ensino médio em uma escola parceira do Ismart.

Os alunos do 9º ano do ensino fundamental aprovados no processo poderão cursar o ensino médio nas escolas particulares parceiras, com o apoio do Ismart.

Além da bolsa, os aprovados são acompanhados por psicólogos e pedagogos, recebem material didático, uniforme e ajuda de custo para transporte e alimentação.

As escolas que participam do projeto ficam nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São José dos Campos (SP), Cotia (SP) e Sorocaba (SP).

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e estão abertas no site www.ismart.org.br até o dia 3 de julho de 2017.