Inspirado por Huck, Silvio “anuncia” candidatura à presidência

São Paulo – Com uma série de celebridades cogitando disputar a presidência da República nos últimos meses, o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, decidiu também surfar na onda e brincar neste domingo (21) com a hipótese de se candidatar ao mais alto cargo eletivo do país.

“Eu não estava mais pensando em política, mas depois que o Luciano Huck se candidatou eu fiquei muito chateado e eu acho que vou me candidatar”, afirmou durante quadro de seu programa em que humoristas imitam o ex-presidente Lula e a ex-presidente Dilma Rousseff.

Segundo ele, sua idade – 86 anos – é um diferencial que o coloca à frente do apresentador da Globo quando o assunto é maturidade. “Tenho agora decisões muito mais adultas e estou convencido que o governo na minha mão seria um governo de total felicidade para as pessoas menos favorecidas”.

Sílvio também disse que Huck está fazendo “cócegas em sua consciência”. “Se o povo poderá votar em Luciano, poderá votar em mim porque eu sou aquele presidente que dirá que os ricos sejam menos ricos e os pobres menos pobres”. Ainda sobrou uma alfinetada para o ex-presidente. “Se ele não ver o sol quadrado, ele pode se candidatar também”.

Nas redes sociais, internautas e famosos comentaram o discurso do “presidenciável”.

