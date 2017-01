Inscrições para o Sisu começam na terça-feira

São Paulo — Começam na próxima terça-feira, 24 de janeiro, as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) deste ano. As datas para concorrer às vagas oferecidas para o programa foram publicadas nesta quinta-feira (19), no Diário Oficial da União.

Pelas regras do edital, os candidatos poderão se inscrever até as 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília) da sexta-feira, 27 de janeiro, pelo site http://sisu.mec.gov.br.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação (MEC) por meio do qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas obtidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O processo ocorre duas vezes por ano.

Nesta edição, referente ao primeiro semestre de 2017, serão ofertadas 238.397 vagas em 131 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais.

Segundo o MEC, só poderão fazer a inscrição aqueles candidatos que tenham participado da edição de 2016 do Enem e que tenham obtido nota acima de zero na redação. Poderão ser feitas até duas opções de vaga, em ordem de preferência de curso e local de oferta.

Confira o edital da 1ª edição de 2017 do Sisu, publicado nesta quinta-feira (19) no Diário Oficial da União (D.U.): sisu-2017-1