“Indignação” é escolhida palavra do ano no Brasil

São Paulo – Indignação foi eleita a palavra do ano para os brasileiros, em pesquisa online realizada com amostragem de mil pessoas, anunciou nesta quarta-feira a consultoria Cause.

Indignação despontou na preferência popular em todas as idades e classes sociais, com 41,8 por cento de votos.

A palavra concorreu com zika, desmoralização, bolhas e desafio, termos escolhidos por especialistas e posteriormente submetidos ao crivo popular, em votação realizada pela plataforma online OpinionBox

“Se levarmos em conta o significado formal de indignação (…), veremos que o povo brasileiro está mandando um recado claro para as nossas lideranças”, disse em nota o coordenador da pesquisa e cientista político Leandro Machado.