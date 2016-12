Incêndio em SP atingiu 100 casas, estima Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros estima que cerca de 100 barracos tenham sido atingidos pelo incêndio de grandes proporções que atingiu hoje (29) uma comunidade na Rua Lauro de Freitas, em Cangaíba, na zona leste da capital.

O incêndio começou por volta das 17h e por enquanto não há registro de vítimas.

As chamas ainda não foram controladas totalmente e os bombeiros continuam trabalhando no local. A Defesa Civil espera a conclusão do trabalho para iniciar o cadastro das famílias que foram atingidas pelo incêndio. Ainda não é possível calcular o número de famílias afetadas.

O Corpo de Bombeiros trabalha no local com 29 viaturas e 87 agentes. As causas do incêndio ainda não foram informadas.