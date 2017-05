Imagens mostram entrega de propina a emissários de Temer e Aécio

São Paulo — A coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, divulgou nesta quinta-feira (18) imagens feitas pela Polícia Federal que mostram enviados do presidente Michel Temer e do senador Aécio Neves (PSDB-MG) recebendo dinheiro do diretor de relações institucionais da JBS, Ricardo Saud.

As imagens reveladas pelo veículo mostram o encontro do deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor de Temer, com Saud, no café Il Barista, no shopping Vila Olímpia, zona Oeste de São Paulo. Dali, ambos seguem ao restaurante Pecorino, no mesmo shopping center. De acordo com o jornal, esse deslocamento é uma “estratégia de despiste” do deputado peemedebista.

Depois de meia hora no local, os dois vão ao estacionamento do shopping, onde Ricardo Saud guardava uma mala dentro de seu carro. Imagens mostram o que seriam 500 mil reais em notas de 50 reais dentro da mala, segundo a descrição do jornal.

Entenda

Na noite de quarta-feira (17), a mesma coluna de Lauro Jardim, no jornal O Globo, divulgou que o empresário Joesley Batista, um dos donos do grupo J&F, gravou uma conversa em que o presidente Michel Temer aparece autorizando um repasse de dinheiro para calar o ex-deputado Eduardo Cunha, preso no âmbito da operação Lava Jato.

A delação de Joesley também atinge o senador Aécio Neves, que é acusado de ter pedido R$ 2 milhões ao empresário, sob a justificativa de que precisava da quantia para pagar despesas com sua defesa na operação Lava Jato.

A revelação do envolvimento de Temer com corrupção enfraqueceu o presidente e levou a oposição a protocolar diversos pedidos de impeachment. No mercado financeiro, a possibilidade da queda de Temer provocou um terremoto. A bolsa desabou e a cotação do dólar chegou a passar de 4 reais.