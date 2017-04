Idoso morre após ser agredido na estação Corinthians, da CPTM

São Paulo – Um homem de 27 anos agrediu e matou um idoso de 65 na Estação Corinthians-Itaquera da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na noite de sexta-feira. O agressor acabou preso em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil.

Segundo o boletim de ocorrência, o agressor e a vítima, Expedito Gomes, começaram a discutir dentro do vagão do trem da Linha 11-Coral após um esbarrão.

Testemunhas relataram que, ao desembarcar na estação, o idoso xingou o agressor, que revidou com um soco. A vítima caiu e bateu a cabeça no chão. Os dois, segundo a Polícia Civil, são vigilantes.

O agressor foi contido por usuários e agentes de segurança da CPTM, que acionaram o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e iniciaram o atendimento de primeiros socorros na vítima. O idoso foi levado ao Hospital Santa Marcelina, onde morreu.

Imagens

O agressor foi entregue pelos agentes da CPTM à polícia. O caso foi registrado no 6.º Distrito Policial do Metropolitano, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Em nota, a CPTM destacou que os agentes de segurança detiveram o agressor e socorreram a vítima. Também disse “colaborar com as investigações” e colocaram as imagens das câmeras de segurança à disposição das autoridades.