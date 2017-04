Ibirapuera ganha praça em homenagem a Senna paga por empresas

São Paulo – Orçada em R$ 350 mil, a obra de revitalização do Modelódromo do Ibirapuera está em sua fase final. A inauguração oficial do local será no dia 1.º de maio.

A partir da próxima semana, o espaço passará a se chamar Praça Ayrton Senna do Brasil e terá como principais atrações uma escultura de 2,5 toneladas, que antes ficava na entrada do túnel Ayrton Senna, e uma réplica em bronze do capacete do tricampeão de Fórmula 1.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, Jorge Damião, todo o custo da obra foi bancado pela iniciativa privada.

Entre as empresas que investiram no local estão a Petz e a concessionária Agulhas Negras BMW. O paisagista Benê Abbud também não cobrou para fazer o projeto de revitalização da área.

O projeto da prefeitura é transformar a praça em um novo ponto turístico da cidade. “Será o único espaço aberto em São Paulo para homenagear o Senna. Antes, ninguém parava para ver a escultura na entrada do túnel”, diz Damião.

No dia 1.º de maio, a cerimônia de inauguração da praça contará com a presença de familiares do piloto e entrega de diplomas aos operários que trabalharam nas obras do local. Também haverá apresentação de um coral de crianças.

A entrada da praça fica na Rua Curitiba, 290, ao lado do Clube Círculo Militar. Além das peças em homenagem a Ayrton Senna, a praça terá um “ParCão”, área destinada aos cães, e banheiro público.