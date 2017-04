Ibama vai contratar mais brigadistas para combater queimadas

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou hoje (7) a contratação de brigadistas temporários para prevenção e combate aos incêndios florestais em vários municípios e estados do país.

A medida visa a preparar as localidades para os períodos de queimadas, considerando a seleção de áreas críticas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) e do calendário de emergência ambiental contra queimadas do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

Para seleção das áreas, o Prevfogo adota critérios técnicos como as detecções de focos de calor registrados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) no período de 2011 a 2016, a presença de unidades de conservação federais, de terras indígenas e de projetos de assentamento rurais e cobertura de remanescentes florestais.

Em janeiro deste ano, o MMA declarou estado de emergência ambiental nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio de Janeiro, de Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rondônia, Roraima, Tocantins e da Bahia.

O Prevfogo será o responsável pela seleção, contratação, administração e gerenciamento das atividades das brigadas.

As localidades e o número de brigadistas a serem contratados por município podem ser vistas em portaria do Ibame publicada no Diário Oficial da União.