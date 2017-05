Homem cai do vão livre do Masp

São Paulo – Na manhã deste domingo, 14, um homem caiu do vão livre do Museu de Arte de São Paulo – Masp, de uma altura de aproximadamente 10 metros, e ficou em estado grave. Ele foi socorrido pelo SAMU na rua Carlos Comenale, 200, e foi transferido para o Hospital das Clínicas.

Segundo a assessoria da Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 7h45. Um helicóptero águia chegou a pousar na Avenida Paulista, mas o homem já havia sido resgatado.

Por conta do pouso do helicóptero, o trânsito teve de ser bloqueado por alguns minutos no sentido Consolação e, a partir das 9h, a via fechou completamente para veículos devido ao programa Paulista Aberta, que ocorre todos os domingos.