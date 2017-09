Henrique Meirelles vai estrelar programa de TV do PSD

Brasília – Após lançá-lo como pré-candidato a presidente da República em 2018, o PSD vai colocar o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, como protagonista da próxima propaganda partidária da legenda que será veiculada em cadeia de rádio e TV.

A ideia é de que Meirelles exponha no programa, previsto para dezembro, os resultados positivos da economia brasileira. Com isso, o PSD quer mostrar que foi o ministro o responsável pela recuperação da economia brasileira a fim de projetá-lo para a disputa presidencial de outubro do próximo ano.

“Ele será o protagonista”, afirmou ao Estadão/Broadcast o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, presidente licenciado da sigla.

Até a gravação do programa, Meirelles viajará pelo Brasil, para se reunir com empresários e políticos locais. A proposta foi feita pelos deputados do PSD durante almoço na casa de Kassab na quarta-feira, 13.

“Ele topou”, disse o líder do PSD na Câmara, deputado Marcos Montes (MG). Meirelles, porém, nega. “Não sou pré-candidato à Presidência da República”, escreveu no Twitter. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.