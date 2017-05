Hashtag em apoio a Moro é a mais comentada no Twitter mundial

São Paulo – Neste momento o tópico #MoroOrgulhoBrasileiro é o assunto mais comentado do Twitter em todo o mundo.

A partir das 14h desta quarta-feira (10) o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva será interrogado pelo juiz federal Sergio Moro. Essa será a primeira vez desde o início da Operação Lava Jato que o petista e o juiz ficarão frente a frente.

Veja os principais comentários do tópico:

#MoroOrgulhoBrasileiro Contando com o trabalho sério e equilibrado do juiz. Que ele consiga neutralizar os efeitos nocivos do “circo” armado

— Suzana Nascimento (@Suzanatr) 10 de maio de 2017