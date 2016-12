Hackers invadem página do PMDB sobre Michel Temer

Rio de Janeir – Um grupo de hackers não identificado invadiu a página do PMDB dedicada ao presidente Michel Temer, na qual publicou mensagens contra os partidos políticos e os congressistas, informou neste sábado a presidência.

O ataque dos hackers aconteceu na manhã deste sábado e as mensagens permaneceram na internet por algumas horas antes que a página fosse retirada do ar por algum tempo enquanto seus responsáveis corrigiam a publicação.

A presidência confirmou o ataque, mas esclareceu que não podia adotar medidas por tratar-se de uma página na internet sem nenhum vínculo com o governo.

O site http://www.micheltemer.com.br é usado para a divulgação diária de notícias, vídeos e fotos do presidente, incluindo sua biografia, e é administrado pelo PMDB, partido do qual Temer é presidente.

“Eu quero pena de morte pra quem tá no congresso, vocês que deveriam responder por crime hediondo”, afirmava um dos textos dos hackers, que disseram não identificar-se com partidos nem com a esquerda, o centro ou a direita.

Além disso, os hackers citaram outras páginas que também disseram ter invadido.

O PMDB informou que ainda não sabe a origem do ataque ou quem foi seu autor ou autores, mas que está tomando medidas para prevenir outras possíveis invasões.