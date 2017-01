Guarda Civil Metropolitana prende pichadores no centro de SP

São Paulo – A Guarda Civil Metropolitana paulistana deteve cinco homens que picharam xingamentos ao prefeito João Doria (PSDB) em uma mureta na Praça da República, na região central de São Paulo.

Eles foram encaminhados por volta da 0h desta sexta-feira, 20, ao 2º Distrito Policial (Bom Retiro), assinaram um termo circunstanciado e foram liberados.

No sábado, dia 14, houve outro episódio. Câmeras de monitoramento da GCM no Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura, flagraram um homem pichando uma das laterais do edifício.

Uma equipe foi ao local e prendeu o homem. Foram encontradas três latas de tinta spray.

A ocorrência foi encaminhada ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) e um inquérito foi instaurado.