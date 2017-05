Grupos pró e contra Dirceu se enfrentam próximos ao prédio dele

Brasília – Grupos pró e contra o ex-ministro José Dirceu se enfrentaram nesta sexta-feira, 5, debaixo do prédio onde o petista reside em Brasília.

A briga começou quando um dos manifestantes contrários ao petista puxou uma placa com os dizeres “Dirceu ladrão”.

Logo após, um militante do PT quebrou a placa no meio, o que deu início a troca de empurrões e agressões físicas entre os dois grupos.

Como represália, um dos integrantes do grupo contrário ao ex-ministro arrancou o cartaz de um petista e rasgou.

Logo após a confusão, chegaram ao local três viaturas da Polícia Militar, que monitora a situação.

Neste momento, os manifestantes contrários a Dirceu estão nas proximidades do prédio, batendo panelas e gritando “Dirceu ladrão”.

Antes do confronto, militantes do PT disseram à reportagem que vieram ao local após as manifestações de ontem, ocorridas na chegada do petista à residência em Brasília.

“O que aconteceu ontem aqui foi muito grave. Nós companheiros ficamos muito preocupados com todo o ódio que foi demonstrado”, afirmou Pedro Del Castro, militante do PT.

Com um cartaz na mão, Ademário Nogueira também declarou solidariedade a Dirceu. “Zé tem papel histórico dentro do partido e vamos apoiá-lo”, ressaltou.