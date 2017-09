Grupos espalham outdoors anti-Lula por Curitiba

Ao invés de propagandas tradicionais anunciando marcas e produtos, os cidadãos curitibanos se depararam ontem (13) com outdoors pouco convencionais pelas ruas da cidade.

Todos eles tinham como alvo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve em Curitiba (PR) prestando um novo depoimento para o juiz Sergio Moro.

O politico é réu no processo da Lava Jato e prestou esclarecimentos sobre a compra de um terreno do Instituto Lula, que teria sido adquirido pela Odebrecht com recursos de propina, segundo a acusação.

Entre as mensagens estão “A República de Curitiba adverte: a lei é para todos!” e “Seja bem-vindo! A República de Curitiba te espera de grades abertas”.

De acordo com uma nota da Folha, são 32 outdoors do gênero espalhados pela cidade, todos eles financiados pelos grupos Vem pra Rua e Brasil Estou Aqui.

Este conteúdo foi originalmente publicado no site da AdNews.