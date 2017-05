Grupo protesta contra Temer na Paulista após gravação da JBS

São Paulo – Cerca de 100 manifestantes fazem um protesto na Avenida Paulista, em São Paulo, após a revelação de que o empresário Wesley Batista, um dos controladores da JBS, teria feito uma gravação comprometedora do presidente Michel Temer. Segundo o jornal O Globo, no áudio, Temer dá sua permissão para silenciar o ex-deputado federal Eduardo Cunha, na prisão desde outubro do ano passado.

Aos gritos de “Fora Temer”, o grupo ocupa a pista quando o semáforo fecha para os carros. Guilherme Boulos, líder do MTST, está no local e 15 policiais já se encontram em frente ao MASP.

Em Brasília, o deputado Alessandro Molon (Rede-RJ) protocolou um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. Ele entregou o pedido ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

O presidente da Casa encerrou a sessão plenária desta quarta-feira à pressas, justificando que “não havia mais clima para continuar”. Os deputados da oposição continuaram no plenário aos gritos de “fora Temer”.