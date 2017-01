Grupo de turistas é assaltado em trilha na floresta da Tijuca

Rio – Um grupo de aproximadamente 20 turistas foi assaltado enquanto caminhava por uma trilha na floresta do Parque Nacional da Tijuca, na zona norte do Rio, na tarde deste domingo (8).

Segundo a Polícia Militar, eles foram abordados por três homens armados, que recolheram objetos das vítimas e conseguiram fugir. Uma das pessoas assaltadas foi ferida com uma faca. Socorrida, ela passa bem e não corre risco de vida, conforme a PM.

Depois que o caso foi denunciado pelas vítimas, policiais militares do 6º Batalhão (Tijuca) e do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) fizeram buscas nas imediações, mas até as 21h deste domingo não haviam identificado nem detido nenhum suspeito. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca).