Grupo de parlamentares pedirá saída do PSDB do governo Temer

Brasília – Em reunião marcada para a próxima terça-feira, 23, um grupo de 12 parlamentares dos 47 da bancada do PSDB na Câmara vai cobrar da cúpula do partido a saída do governo Michel Temer.

O grupo é liderado pelo deputado João Gualberto (PSDB-BA), que encabeçou um dos pedidos de impeachment de Temer.

“Vamos pressionar, claro. Não tem como ficar neste governo. Qual é a diferença para o PT?”, questionou Gualberto.

Segundo o tucano, oito colegas de bancada assinaram o pedido de afastamento do peemedebista, mas outros quatro manifestaram o desejo de endossar o requerimento.

O deputado Daniel Coelho (PSDB-PE), que também assinou o pedido, defendeu que é preciso primeiro ouvir a posição do partido diante das últimas revelações, mas acredita que os tucanos já caminham para formar maioria pró-saída do governo.

“Minha expectativa é que a maioria se manifeste à favor da saída”, declarou.

Coelho ponderou que neste momento de crise, não pode haver divisão no partido.

“Acho que na terça-feira estaremos com a situação solucionada”, prevê.