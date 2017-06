Greve de ônibus afeta 120 mil passageiros em Sorocaba

Cerca de 120 mil pessoas são prejudicadas pela paralisação dos ônibus municipais de Sorocaba, no interior de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 5.

Os trabalhadores do transporte rodoviário deram início a uma greve por tempo indeterminado, mas se comprometem a colocar 40% da frota nas ruas nos horários de pico e 30% da frota nos demais horários.

Os veículos do transporte especial não serão afetados, conforme o Sindicato dos Rodoviários de Sorocaba e Região.

Uma audiência de conciliação entre a categoria e as empresas de ônibus está marcada para as 14 horas desta segunda-feira, no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região, em Campinas.

A categoria cobra reajuste de 9,58% – 6% de aumento real e 3,58% relativos à inflação -, enquanto as empresas oferecem apenas 2,5%, segundo a entidade. Uma tentativa de negociação que estava prevista para este domingo, 4, foi cancelada.