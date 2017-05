Governo tem condições de permanecer, diz Garibaldi Alves

Brasília – Um dos poucos peemedebistas que circularam pelo Senado na manhã desta quinta-feira, 18, o senador Garibaldi Alves (PMDB-RN) afirmou que é preciso lidar com a situação do presidente Michel Temer com “cautela”.

O presidente teria sido flagrado em áudio com donos da JBS autorizando a compra do silêncio do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

“A crise é grave, mas sendo da base do governo, acredito que deve ser vista com cautela. Acho que o governo tem condições de permanecer, a menos que a situação – que já é grave – se agrave ainda mais”, afirmou.

O senador espera que a nota oficial, divulgada pelo presidente, em que afirma que não negociou a compra de silêncio com ninguém, possa trazer estabilidade para o governo. Ele afirmou que, é dito extraoficialmente, que o presidente não disse o que está na gravação.