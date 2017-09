Governo prorroga permanência da Força Nacional em Boa Vista (RR)

O Ministério da Justiça decidiu manter a Força Nacional de Segurança em Roraima até o fim deste ano. A prorrogação foi solicitada pelo governo do estado, que se manifestou em agosto sobre a necessidade de manutenção do apoio da Força Nacional às ações da Polícia Militar no controle do sistema prisional.

A decisão foi publicada hoje (18) no Diário Oficial da União. As tropas estão em Roraima desde janeiro desse ano, quando ocorreu uma série de rebeliões nos presídios dos estados do Amazonas, de Roraima e do Rio Grande do Norte.

Os motins resultaram em mais de uma centena de mortes, sendo que 33 delas ocorreram na Penitenciária Agrícola Monte Cristo, situada na área rural de Boa Vista, capital de Roraima.

De acordo com a nova portaria, a Força Nacional deve continuar operando junto aos agentes de segurança locais nas ações de policiamento ostensivo, na modalidade de rádio patrulhamento, nos perímetros externos do sistema penitenciário do estado.

A cooperação permite ainda à Força Nacional acesso ao sistema de informações e ocorrências relacionadas à segurança.

A nota de prorrogação não informa o número de policiais que serão disponibilizadas no novo prazo. Os militares ficarão no estado até 31 de dezembro de 2017.