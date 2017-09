Governo prepara MP específica sobre privatização da Eletrobras

São Paulo – O governo federal tem preparado uma medida provisória para tratar especificamente da privatização da Eletrobras, maior elétrica do país, em um texto que deverá se somar a uma já esperada MP com mudanças na regulamentação do setor de eletricidade brasileiro, disse nesta quarta-feira o secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa.

“No fundo, estamos consolidando esse primeiro movimento, que vai exigir mudanças legais, que é a privatização da Eletrobras, com o segundo movimento, da mudança do marco legal. Isso fez com que a mudança do marco tenha sido adiada… talvez por uns 30 dias. Estamos trabalhando para fechar isso até o fim de outubro, os dois movimentos”, disse ele a jornalistas, após participar de conferência do setor em São Paulo.