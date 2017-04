Governo do Rio tem novas contas bloqueadas

Rio – A União bloqueou mais R$ 172 milhões das contas do governo do Rio de Janeiro, em meio à grave crise fiscal no Estado. Só neste ano, o Tesouro Nacional já confiscou cerca de R$ 1 bilhão dos cofres fluminenses.

Um bloqueio de R$ 142 milhões foi anunciado na segunda, e outro de R$ 30 milhões nesta terça-feira, dia 25.

De acordo com a Secretaria Estadual de Fazenda, os bloqueios dificultam o pagamento dos salários atrasados a servidores e atrasará em um dia o repasse dos duodécimos para o Legislativo e Judiciário, previsto para terminar em 12 de maio.

O salário referente a março ainda não foi recebido por 208 mil servidores, totalizando R$ 580 milhões em atraso.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.