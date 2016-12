Governo deve publicar reajuste para servidores na sexta

Brasília – O governo federal vai publicar na sexta-feira um ato com reajustes para servidores do Poder Executivo que já estavam acordados anteriormente com as categorias, disse nesta quinta-feira o ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira.

O ministro disse que a liberação se daria por Medida Provisória ou por Projeto de Lei a ser encaminhado ao Congresso.

Ele não deu detalhes sobre as categorias contempladas e o impacto financeiro, mas disse que o aumento de despesas só se faria sentir a partir de 2017 e já estaria previsto no Orçamento.