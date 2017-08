Governo da Bahia decreta luto de 3 dias após naufrágio

O 2° Distrito Naval de Salvador, na Bahia, confirmou que ao menos 22 pessoas morreram no naufrágio de uma lancha na manhã de hoje (24). Foram resgatadas, até o momento, 21 pessoas com vida e as buscas continuam no local.

O governador do estado da Bahia decretou luto oficial de três dias devido à tragédia. A lancha transportava mais de 100 pessoas e virou durante a travessia entre Mar Grande, na Ilha de Itaparica, e Salvador.

As vítimas estão sendo encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mar Grande e para o Hospital do Subúrbio, em Salvador.

Segundo a Central de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Centel), equipes da Polícia Militar, do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros, da Capitania dos Portos e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram encaminhadas até o local para dar suporte na busca pelas vítimas. A Centel informou ainda que embarcações particulares auxiliaram nos primeiros resgates.

Em nota, o prefeito de Salvador, ACM Neto, e o governador da Bahia, Rui Costa, lamentaram o ocorrido. “Neste momento de profunda dor, presto minha solidariedade às vítimas e seus familiares e, ao mesmo tempo, informo que todos os órgãos da Prefeitura estão envolvidos para ajudar no atendimento social, psicológico e nos primeiros socorros às pessoas”, disse ACM Neto.

O governador Rui Costa também manifestou solidariedade às vítimas e suas famílias. “Estou acompanhando pessoalmente esta difícil operação desde cedo e todas as providências foram tomadas imediatamente, com o reforço dos nossos efetivos nas áreas da segurança e da saúde pública. Deus está conosco neste momento difícil e confiamos no empenho das equipes de resgate”, declarou.