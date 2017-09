Governo cria grupo para formular proposta de aluguel social

São Paulo – O Ministério das Cidades constituiu grupo de trabalho para discutir e formular proposta de um novo programa de habitação voltado a famílias de baixa renda na modalidade de aluguel social, segundo portaria publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira.

O chamado Programa de Locação Social deverá “viabilizar empreendimentos habitacionais em benefício de famílias, preferencialmente, de baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade, mediante uso da modalidade de Aluguel Social, a serem ofertados pela iniciativa privada”, informa o texto.

O prazo para execução dos trabalhos é de 30 dias e a coordenação do grupo ficará a cargo de representante da secretaria-executiva do ministério, que definirá a agenda e poderá convidar participantes dos setores público e privado para contribuir com as discussões, segundo a portaria.