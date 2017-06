Governo comete deslize e revela nome de agente da CIA no Brasil

São Paulo – A equipe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), órgão responsável pela área de inteligência do governo federal, revelou a identidade de um agente da CIA, o serviço secreto norte-americano.

No dia 9 de junho, a agenda pública do ministro-chefe do GSI, o general Sérgio Etchegoyen, registrou um encontro entre ele e Duyane Norman, “Chefe do Posto da CIA em Brasília“.

O deslize do governo de Michel Temer foi revelado nesta segunda-feira (19) por João Augusto de Castro Neves, diretor para América Latina da consultoria Eurasia Group.

Did the Brazilian govt unintentionally out a CIA officer? pic.twitter.com/Wqt9DCuRUC — J.A. de Castro Neves (@BrazilPolitics) 19 de junho de 2017

Em sua conta no Linkedin, rede social corporativa, o cargo de Norman consta apenas como “political officer” no Departamento de Estado Americano.

EXAME.com entrou em contato com a assessoria do GSI, mas não conseguiu contato.