Governo brasileiro faz cerimônia em homenagem a embaixador grego

O governo brasileiro realizou hoje (10) pela manhã, na Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro. uma cerimônia de honras fúnebres com corpo presente em homenagem ao embaixador da Grécia no Brasil, Kyriakos Amiridis, e ao governo grego.

O ritual seguiu a liturgia cristã grega ortodoxa e foi restrito a familiares do homenageado e autoridades federais e estaduais. Como previsto em cerimônias fúnebres de chefes de missão estrangeira, foram prestadas honras militares ao diplomata, vítima de crime passional no Rio no final do mês passado.

O embaixador da Grécia em Buenos Aires, Dimitrios Zevelakis, esteve presente na cerimônia representando o governo grego. O subsecretário geral do Itamaraty, José Antônio Marcondes de Carvalho, representou o presidente Michel Temer, que está em viagem a Portugal.

Em nome do governo brasileiro, Marcondes prestou condolências aos familiares de Amiridis e destacou a contribuição do embaixador para o fortalecimento da relação diplomática Brasil – Grécia.

Na próxima quinta-feira (12), está prevista outra cerimônia religiosa em homenagem ao diplomata, na Catedral de Brasília. O sepultamento de Dimitrios Amiridis será realizado na Grécia.

Crime passional

Kyriakos Amiridis foi declarado desaparecido em 26 de dezembro passado. Três dias depois, seu corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, onde o embaixador tinha uma casa.

Segundo as investigações, ele foi morto em sua residência pelo policial militar Sérgio Gomes Moreira Filho, que confessou ser amante de Françoise de Souza Oliveira, esposa do embaixador. O crime também teve a participação de um parente do policial. Os três suspeitos estão presos.

