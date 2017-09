Governo avalia colocar fim no horário de verão

São Paulo – O governo federal está avaliando a conveniência de manter o horário de verão.

De acordo com a Casa Civil, o assunto é analisado com base em um estudo realizado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Se nada mudar, o horário de verão deve entrar em vigor no próximo dia 15 de outubro. O relógio deverá ser adiantado em uma hora nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país e deve vigorar até o dia 18 de fevereiro de 2018.

No Brasil, a medida é adotada desde 1931 com o objetivo de economizar o consumo de energia e reduzir custos operacionais da geração de eletricidade. Só no ano passado, de acordo com a ONS, o horário de verão possibilitou uma economia de 162 milhões de reais.