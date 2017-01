Governo apura denúncia de casas vazias do Minha Casa Minha Vida

O Ministério das Cidades confirmou hoje (16), por meio de nota, que recebeu informações sobre empreendimentos do Programa Minha Casa, Minha Vida, já entregues, que teriam casas ainda vazias. A pasta informou que está tomando as medidas para apurar o fato.

A informação sobre as unidades desocupadas foi noticiada nesse domingo (15) pela coluna Painel do jornal Folha de S.Paulo. A coluna diz que a informação foi passada à pasta por construtoras que atuam no programa habitacional.

No comunicado, o ministério diz que a partir do fato, o ministro Bruno Araújo solicitou à Secretaria Nacional de Habitação “a imediata apuração dos fatos junto à Caixa Econômica Federal”.

O objetivo é detalhar o número total de unidades, municípios e construtoras, e apurar as causas que levaram aos abandonos.

De acordo com a nota, “a pasta se compromete a dar publicidade às informações, tão logo os detalhamentos sejam enviados, seguindo o caminho da transparência, da boa governança e da responsabilidade com a gestão pública”.