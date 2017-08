Goldman pode ser alternativa a Tasso no comando do PSDB

Brasília – Depois de muito bate-boca e confusão, a ala do PSDB contrária à permanência do senador Tasso Jereissati (MG) como presidente interino do partido retomou as articulações para tentar substituí-lo. Com apoio do Planalto, o nome sugerido por grupo de tucanos paulistas foi o do ex-governador de São Paulo Alberto Goldman.

Um dos sete vice-presidentes do PSDB, Goldman estava nesta quarta-feira, 23, em Brasília, mas desconversou ao ser questionado sobre o assunto. A principal resistência ao seu nome está em São Paulo. O prefeito João Doria, que chegou a ser chamado por ele de “desgraça para o PSDB”, e o governador Geraldo Alckmin preferem a manutenção de Tasso até a convenção.