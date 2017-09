Gleisi evita opinar sobre julgamento de Janot

Curitiba – A senadora e presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, classificou como “briga de gente muito grande” o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) do pedido de suspeição do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, feito pela defesa do presidente Michel Temer, nas investigações contra o mandatário do País.

No entanto, a senadora fez críticas à forma como se desenvolveu a delação da JBS.

“Olha, essa é uma briga de gente muito grande e prefiro não dar minha opinião sobre ela. Eu só acho que o que aconteceu em relação à delação da JBS coloca em questionamento o instituto da delação”, disse a senadora à reportagem.

De acordo com a senadora, é preciso ser feito um levantamento que questione o instituto da delação, que já tem questionamentos.

“Esse é um problema que pode virar uma arma contra a própria Operação (Lava Jato)”, alertou a petista.

Gleisi disse acreditar que, embora Janot esteja deixando o cargo de procurador-geral da República, uma eventual suspeição dele “certamente vai afetar as investigações contra o presidente Michel Temer”.

A presidente do PT encontra-se em Curitiba junto com lideranças petistas que vieram prestar apoio ao ex-presidente Lula, que neste momento presta seu segundo depoimento ao juiz responsável pela Lava Jato, Sérgio Moro.