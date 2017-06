Gisele Bündchen faz um pedido a Temer pelo Twitter

Na última segunda-feira, 12, Gisele Bündchen pediu para que o presidente do Brasil, Michel Temer, vete as Medidas Provisórias 756/2016 e 758/2016. Elas liberam 1,5 milhão de acres da Amazônia para desmatamento.

“Michel Temer, vete as propostas que ameaçariam 600km de hectares de área protegida na Amazônia brasileira”, escreveu a modelo em seu Twitter.

.@MichelTemer, veto as propostas que ameaçariam 600k de hectares de área protegida na Amazônia brasileira. https://t.co/KkKF4MrhGg — Gisele Bündchen (@giseleofficial) June 12, 2017

Gisele também compartilhou o link da WWF-Brasil, ONG de conservação da natureza, que faz uma campanha para arrecadar assinaturas para que o presidente não aprove as medidas.

As MPs alterariam os limites da Floresta Nacional de Jamanxim e do Parque Nacional de Jamanxim, no oeste do Pará.

Em maio, Leonardo DiCaprio, conhecido por sua atuação ligada à preservação do meio ambiente, também pediu para que o presidente brasileiro vetasse as medidas.