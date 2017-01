Gilmar Mendes vai convidar Doria para palestra em Portugal

São Paulo – O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, se reúne na tarde desta sexta-feira, 27, com o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), no gabinete do chefe do executivo na capital paulista.

Gilmar Mendes vai convidar Doria para uma palestra sobre zonas metropolitanas que vai ser realizada em Lisboa, Portugal.

O Seminário Luso-Brasileiro de Direito é organizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP), do qual o ministro é sócio e fundador, e está programado para os dias 18, 19 e 20 de abril, segundo a assessoria do IDP.

No ano passado, o então vice-presidente da República, Michel Temer (PMDB), participou do mesmo evento por videoconferência, em março, um mês antes do processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT) ser aberto em votação na Câmara dos Deputados. Na ocasião, Temer falou sobre o funcionamento das instituições brasileiras.

Na reunião desta sexta-feira, como consta na agenda de Doria, participam também o vice-prefeito Bruno Covas, o secretário de Governo, Júlio Semeghini, e o secretário de Justiça, Anderson Pomini.