Gilmar Mendes: pedidos de vista não costumam ser alongados no TSE

Brasília – O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, sinalizou nesta terça-feira, 30, que um eventual pedido de vista (mais prazo para analisar o processo) durante o julgamento da ação que pode levar a cassação do mandato do presidente Michel Temer não deve ser alongado.

Segundo o ministro, essa não é a prática no tribunal.

“Os pedidos de vista no TSE não são alongados, em geral isso não acontece”, disse.

Ele, no entanto, voltou a defender que um pedido de vista é normal em casos como esse.

“É uma matéria de fato controvertida, tem muitos incidentes processuais, não sei se vai haver ou se não vai haver pedido de vista, mas, se houver, não é por nenhuma má-fé”, afirmou.

O ministro também afirmou que não cabe à corte eleitoral resolver os problemas políticos do País.

Na próxima terça-feira, 6, o tribunal começa a julgar a ação que pode levar a cassação do mandato do presidente Michel Temer.

O presidente do TSE disse ainda que está havendo muita expectativa em relação ao julgamento, mas que os ministros do TSE estão “tranquilos” para conduzir o caso com serenidade.

“É preciso muita calma. Problema político se resolve no Congresso, quem tem competência para isso são os políticos”, disse. E completou: “Oxalá Deus nos ajude. Que o espírito santo do Direito não nos abandone”, disse.

Desde a divulgação da delação premiada dos empresários da JBS, que resultou na abertura de inquérito contra Temer, o julgamento no TSE vem sendo apontado no meio político como a maneira “menos traumática” de tirar o peemedebista da Presidência.