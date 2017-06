Gilmar Mendes encerra sessão com mais alfinetadas a relator

Da Redação, com Estadão Conteúdo

Brasília – O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, encerrou a sessão desta quarta-feira, 7, com mais uma troca de farpas com o ministro Herman Benjamin.

Já no fim da sessão, Gilmar afirmou que Herman devia a ele o fato de estar “brilhando na televisão no Brasil todo” como relator da ação que pode levar à cassação da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer.

Gilmar Mendes repetiu várias vezes que ele foi o responsável por evitar que a ação tivesse sido arquivada. “Eu digo sempre: essa ação só existe graças ao meu empenho, modéstia às favas.”

O presidente do TSE afirmou, no entanto, que defendia a continuidade da ação para discutir o tema, e não visando a cassação do mandato.

Herman rebateu a fala do colega e disse preferir “anonimato”. “Não escolhi ser relator. Preferia não ter sido relator. Mas tentei cumprir aquilo que foi deliberação do tribunal”, afirmou. Ele também afirmou que um juiz dedicado a seus processos não deveria ter “nenhum glamour”.