Gilmar Mendes é o 3º assunto mais comentado no Twitter no Brasil

São Paulo – O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, é na tarde desta quarta-feira, 7, o terceiro assunto mais comentado entre os internautas do Brasil no Twitter.

O TSE realizou nesta quarta-feira o segundo dia de julgamento que apura supostas irregularidades na campanha da chapa Dilma Rousseff-Michel Temer.

O relator do caso na Corte, ministro Herman Benjamin, é o sétimo dos temas com mais comentários na rede social e a Odebrecht é o décimo.

Na sessão de julgamento, foi debatido uso dos depoimentos de ex-executivos da empreiteira na ação movida contra a chapa, posição defendida por Benjamin.