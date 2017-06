Gilmar Mendes é o assunto mais comentado no Twitter mundial

São Paulo – Após declarar o voto de minerva no Tribunal Superior Eleitoral que garantiu a absolvição da chapa Dilma-Temer, o ministro Gilmar Mendes, que é presidente da corte, se tornou o assunto mais comentado no Twitter do Brasil e no mundo na noite de hoje.

Em menos de uma hora, foram quase 21 mil tweets comentando – e criticando – a decisão do presidente do TSE.

Alguns internautas admitiram que não estavam surpresos quanto ao voto que livrou Temer da cassação, mas se incomodaram com uma declaração de Mendes em que ele defendia a estabilidade do mandato presidencial. “É o mais longo período institucional da vida republicana. Nós não devemos brincar de aprendizes de feiticeiro”, disse o ministro.

Em nono lugar nos trending topics, aparece a ministra Rosa Weber recebendo o apoio dos usuários do Twitter.

Rosa Weber confrontando Gilmar Mendes "não tenho apego a cargos" "tenho amor à magistratura" "ingressei por concurso público" — Ana (@AnaCerqueira1) June 10, 2017

Confira algumas das reações nas redes:

Gilmar Mendes deve ler a Constituição, e pensar "Olha, que legal. Dá pra contar umas piadas pra galera com isso". pic.twitter.com/mIONuMn6U4 — Witness Houston (@comentv) June 9, 2017

Gilmar Mendes vai decidir sobre a cassação da chapa Dilma-Temer pic.twitter.com/bUBWDAVC9z — Rodrigo Galdezani (@rudrigo) June 9, 2017

gilmar mendes quando criança via filme policial torcendo pro advogado que salvava o vilão de ir pra cadeia por conta de um detalhe técnico — João Luis Jr. (@joaoluisjr) June 9, 2017

Você aí achando ruim um 7×1 o Gilmar Mendes mostra-nos que uma 3×4 é pior ainda! — Marcelo Vargas (@devargasmarcelo) June 10, 2017

pensa pelo lado bom basicamente o aécio perdeu de novo — sam (@samjovana) June 9, 2017