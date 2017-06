Gilmar Mendes diz que TSE tem que ser cuidadoso com cassações

Brasília – Em aparte ao início do voto do ministro Herman Benjamin, relator do processo da chapa Dilma–Temer, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, afirmou que é preciso haver cautela sobre eventuais cassações de mandato.

“Temos que ser cuidadosos no que diz respeito a cassações”, diz Mendes.

O presidente do TSE chegou a citar que a corte cassa mais mandatos de detentores de cargos eletivos do que na ditadura.

Benjamin interveio: “Ditaduras cassam quem defende a democracia. O TSE cassa quem vai contra a democracia.”

Mendes destacou que o julgamento vai servir, mais do que para decidir sobre uma chapa, mostrar a forma como são feitas campanhas no país.