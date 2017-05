Gilmar Mendes diz que País está virando “organização Tabajara”

São Paulo – O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Gilmar Mendes, disse na manhã desta segunda-feira, 29, que coloca as mãos na cabeça quando ouve ideias vindas de São Paulo, Estado que liderou a Revolução Constitucional de 1932, sugerindo mudanças da Constituição Federal.

Mendes, que fala no 2º Congresso Jurídico da Associação Brasileira de Planos de Saúde (Abramge), em São Paulo, sobre judicialização da Saúde, disse que a Constituição que está prestes a completar 30 anos “nos trouxe até aqui dentro da normalidade constitucional”.

“Tivemos dois impeachment no Brasil e estamos enfrentando agora uma grave crise política sem convulsão social. Temos que manter isso”, afirmou.

Ao falar sobre o tema saúde, Mendes disse que essa é uma questão importante que tem chamado a sua atenção e a do STF pela relevância que tem.

O ministro criticou a falta de lideranças no País e disse que costuma brincar que “o Brasil está se tornando numa grande organização Tabajara”.