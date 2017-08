Gilmar diz que fundo público seria insuficiente para campanhas

São Paulo – O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, criticou nesta segunda-feira o fundo com recursos públicos para o financiamento de campanha proposto no texto da reforma política em tramitação na Câmara, e afirmou que o Congresso não terá tempo para fazer uma reformulação profunda do sistema eleitoral.

Segundo o ministro, “tudo indica” que o fundo eleitoral proposto será insuficiente para financiar campanhas de deputados, tendo como parâmetro gastos anteriores.

O presidente do TSE defendeu ainda, durante evento sobre a reforma política organizado pelo jornal O Estado de S. Paulo, na zona norte de capital paulista, que é fundamental avançar com a reforma e se aprovar uma cláusula de barreira.