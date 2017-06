Gestão Doria estuda construir ligação entre Luz e Bom Retiro

São Paulo – Além de construção de moradias populares, instalação de equipamentos públicos e requalificação urbanística de praças, ruas e calçadas, a gestão João Doria (PSDB) estuda construir passagens sobre os trilhos de trem na região da Luz para conectar a antiga Cracolândia ao bairro do Bom Retiro.

O objetivo seria facilitar o acesso dos moradores da área batizada como Nova Luz aos equipamentos culturais, de lazer e comércio já existentes no bairro vizinho e promover uma circulação maior de pessoas pelas ruas que até o mês passado concentravam uma feira de drogas e um acampamento de dependentes químicos ao ar livre.

A ideia é que ao menos duas passagens, para pedestres e veículos, sejam feitas por cima ou por baixo dos trilhos da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), da Estação Júlio Prestes e da Sala São Paulo.

A Prefeitura negocia com o governo do Estado para que as obras sejam incluídas na Parceria Público-Privada (PPP) da Habitação no Centro.

“Os trilhos fragmentam a região da Luz e funcionam como barreiras físicas. Essas conexões urbanas juntariam duas áreas ricas em história e equipamentos culturais”, diz a secretária de Desenvolvimento Urbano, Heloisa Proença, responsável pelas ações de urbanismo na antiga Cracolândia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.