Geddel vira réu

O juiz Valliseny de Souza Oliveira, da 10a Vara Federal em Brasília, aceitou nesta terça-feira uma denúncia contra o ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) por obstrução de Justiça. Com isso, o peemedebista passa à condição de réu e responderá a ação penal por ter, supostamente, atuado para evitar a delação premiada do corretor Lúcio Funaro. Segundo o Ministério Público, Geddel passou a telefonar constantemente para a esposa de Funar, Raquel Pitta, sondando sobre a possibilidade de o operador revelar o que sabe às autoridades.

–

Reforma política adiada de novo

Pela segunda vez a votação da reforma política foi adiada na Câmara dos deputados na noite desta terça-feira. Agora, o presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) pretende fatiar a votação: sistema eleitoral (distritão), financiamento de campanha (com criação do fundo eleitoral), mandato para tribunais superiores. Falta consenso nas três frentes, e cresce nos bastidores a volta do financiamento privado de campanha. Há chances de que a reforma se limite à proibição das coligações para eleições de deputados e vereadores e o estabelecimento de regras mais duras para a criação de partidos. Os debates serão retomados às 9h nesta quarta-feira.

–

Moro manda soltar Vaccarezza

O juiz federal Sergio Moro autorizou a soltura do ex-deputado federal Cândido Vaccarezza. A fiança imposta é de 1,5 milhão de reais e cinco medidas cautelares devem ser tomadas, entre elas a proibição do exercício de cargo público, proibição de deixar o país e evitar contato com outros investigados. Vaccarezza foi preso na sexta-feira passada 18. Com ele, foram apreendidos 122.000 reais em espécie. O ex-parlamentar é acusado de pedir mais de 100 milhões de reais em propinas para o Partido dos Trabalhadores.

–

Collor vira réu

A maioria da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça-feira aceitar parcialmente a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o senador Fernando Collor (PTC-AL) pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa no âmbito da Operação Lava-Jato. Os ministros decidiram rejeitar a denúncia contra o senador pelos crimes de peculato e obstrução de Justiça. Segundo as investigações, pelo menos entre os anos de 2010 e 2014, mais de 29 milhões de reais em propina foram pagos ao senador em razão de um contrato de troca de bandeira de postos de combustível celebrado entre a BR Distribuidora e a empresa Derivados do Brasil (DVBR), bem como em função de contratos de construção de bases de distribuição de combustíveis firmados entre a BR Distribuidora e a UTC Engenharia.

–

Morre o dono da OAS

O maior acionista e um dos fundadores da empreiteira OAS, Cesar Mata Pires, morreu nesta terça-feira, aos 67 anos, em São Paulo. De acordo com o Hospital das Clínicas, Mata Pires deu entrada no pronto-socorro após uma parada cardíaca. Ele chegou a receber manobras de ressuscitação pela equipe médica, mas não resistiu. De acordo com informações do jornal O Estado de S. Paulo, o empresário teve um infarto fulminante quando caminhava pelo bairro do Pacaembu, na capital paulista. Em 2014, ele entrou na lista de bilionários da revista Forbes, com uma fortuna estimada em 1,55 bilhão de dólares. A empresa é uma das investigadas na Operação Lava-Jato.

–

Funaro fecha delação

Apontado pelas investigações da Operação Lava-Jato como operador de propinas para o PMDB, o doleiro Lúcio Funaro acertou os termos de seu acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal (MPF), segundo o jornal O Estado de S. Paulo. Preso desde a deflagração da Operação Cui Bono?, em julho de 2016, Funaro teria tido atuação conjunta com o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB), também preso. Nesta segunda-feira, o doleiro foi transferido da Penitenciária da Papuda para a carceragem da Polícia Federal em Brasília. A mudança costuma ser feita para facilitar as tratativas de delação entre presos e procuradores. De acordo com as informações do Estado, os termos do acordo foram acertados numa reunião realizada na noite desta segunda-feira. Agora, os benefícios e as contrapartidas serão oficializados num documento e posteriormente assinados.

–

Moody’s: privatização rebaixa rating da Eletrobras

O plano do governo de privatizar a Eletrobras é um fator de crédito negativo para a estatal, segundo a agência de classificação de risco Moody’s. Segundo ela, o processo traz incertezas sobre o apoio governamental em momentos de necessidade. “O plano cria também distrações para a administração que podem prejudicar outras iniciativas, incluindo a estratégia de reestruturação da companhia iniciada em novembro passado”, disse a vice-presidente da Moody’s, Cristiane Spercel, em nota.

_

Taxa de desemprego de 2014? Só em 2022

Um estudo divulgado nesta terça-feira pelo banco Credit Suisse prevê que o retorno da taxa de desemprego para os 6,5%, do período anterior à crise do país, só se dará no terceiro trimestre de 2022. Serão, ao todo, 34 trimestres de espera, e isso se o país crescer 2% a partir de 2018. Se a economia crescer 3%, a volta do desemprego de 6,5% seria antecipada para o primeiro trimestre de 2021. Um estudo divulgado nesta terça-feira pelo Credit Suisse.

_

EUA aplica sanções à Rússia e à China

O governo dos Estados Unidos anunciou que vai impor sanções econômicas e diplomáticas à Rússia e à China. Seis entidades chinesas, uma russa e duas de Singapura terão os acordos com os Estados Unidos reduzidos e multas aplicadas, como uma punição direta aos que apoiam as atividades nucleares do país norte-coreano. Essas empresas são responsáveis pelo fornecimento de materiais para o desenvolvimento de armas e geração de capital no país asiático. Para a Secretaria do Tesouro americana, é “inaceitável” que empresas permitam que a Coreia do Norte produza armas de destruição em massa, além de desestabilizar a região asiática.

–

Barcelona: autores do atentado confessam

A primeira audiência pública da Suprema Corte com os autores do atentado de Barcelona revelou que a intenção dos terroristas era realizar um atentado ainda maior. Quatro dos supostos 12 autores foram escutados hoje, em Madri, e confessaram que pretendiam atacar o Templo da Sagrada Família e outros monumentos de Barcelona. Além disso, os acusados explicaram como as bombas foram fabricadas, e que seriam usadas caso algum plano falhasse. Confessaram também que o dinheiro para a compra de materiais veio da venda de joias. A justiça espanhola decretou a prisão preventiva de Driss Oukabir e Mohamed Houli Chemlal, a prisão por mais 72h de Salah El Karib, e a liberdade provisória de Mohamed Aallaa, proprietário da van.