Gabinete de Aécio Neves é fiscalizado pela PF há 4 horas

Brasília – Agentes da Polícia Federal seguem com ação de busca e apreensão no gabinete do senador Aécio Neves (PSDB-MG), no 11º andar do Senado Federal. A operação começou por volta das 6h30 da manhã, de acordo com informações de policias legislativos da Casa.

Os elevadores estão com entrada restrita e a imprensa não pode acompanhar a operação.

Veja foto publicada no Twitter do BuzzFeedNews

PF bloqueou todo o andar onde fica o gabinete de Aécio Neves. Até adesivo no botão do elevador botou pic.twitter.com/hkilfo77x4 — BuzzFeedNewsBR (@BuzzFeedNewsBR) May 18, 2017

De acordo com funcionários do Senado, há pelo menos dez agentes da PF no gabinete do senador tucano.

Os coordenadores da ação ainda dão instruções específicas de investigação.