Fuvest divulga lista dos aprovados no vestibular 2017

São Paulo – A lista com o resultado da primeira chamada da Fuvest, exame que dá acesso à Universidade de São Paulo (USP) e para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, já pode ser consultada no site da fundação universitária. Veja aqui os aprovados no vestibular 2017.

Os candidatos aprovados na primeira lista terão duas etapas obrigatórias de matrícula para se inscrever na universidade.

A primeira etapa, feita pelo site da Fuvest, deve ocorrer nos dias 6 e 7 de fevereiro.

Já a segunda etapa é a matrícula presencial, prevista para os dias 13 e 17 de fevereiro, que deve ser feita no serviço de graduação da unidade responsável pelo curso no qual o candidato se matriculará.

Neste ano, as cadeiras disponíveis na USP somam 11.072 vagas. Do total, 2.338 devem ser preenchidas pela nota do Exame nacional do Ensino Médio. (Enem). O ingresso é pelo Sistema de Seleção Unificado (Sisu), ao qual a Universidade aderiu, pela primeira vez, no ano passado.

Veja os documentos necessários para a matrícula na USP

– Certificado de conclusão do curso de Ensino Médio ou equivalente e respectivo histórico escolar, ou diploma de curso superior devidamente registrado (uma cópia);

– Documento de Identidade oficial (uma cópia);

– Uma foto 3 x 4, datada, com menos de um ano.

As cópias deverão ter sua autenticidade comprovada mediante a apresentação dos documentos originais ou de cópia autenticada.

.

Veja os documentos necessários para a matrícula na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo

– Certificado de conclusão do curso de Ensino Médio ou equivalente e respectivo histórico escolar (duas cópias);

– Documento de Identidade oficial (duas cópias)

– Cadastro de Pessoas Físicas – CPF (duas cópias autenticadas);

– Duas fotos 3 x 4 com menos de um ano.