Funaro fecha acordo de delação premiada, diz jornal

São Paulo – Após meses de negociação com o Ministério Público Federal (MPF), o doleiro Lúcio Bolonha Funaro parece ter finalizado o seu acordo de delação premiada.

Segundo informações publicadas nesta terça-feira (22) pelo jornal O Globo, o acordo deve ser assinado ainda hoje. Ainda assim, de acordo com a publicação, não há detalhes sobre o conteúdo da delação e a lista de envolvidos citados por ele.



Funaro foi preso em julho de 2016 no âmbito da Operação Lava Jato. Ele é acusado de ser o operador financeiro do PMDB em esquemas de corrupção na Caixa e na Petrobras. Só do Grupo J&F, segundo planilha entregue por Joesley Batista em sua delação, ele teria recebido cerca de R$ 170 milhões nos últimos 12 anos.

Para que o acordo seja homologado, o material será enviado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal (STF).